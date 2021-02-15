«Убивал татарских детей COVID-19»: Элвин Грей рассказал, почему отменил все концерты в Татарстане

Меня этот факт удивил. Оказывается Москва для Татарстанского органа надзора «заграница». Я подал в суд и выиграл его. Этот орган не ограничился проигрышем и фактически стал преследовать меня и мою команду по всему Татарстану. Было много проблем при проведении концертов, хотя мы соблюдали все установленные нормы. Сложилось такое впечатление, что орган действует не в рамках установленных полномочий, а с чьей-то указки сверху.

Элвин Грей