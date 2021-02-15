«Убивал татарских детей COVID-19»: Элвин Грей рассказал, почему отменил все концерты в Татарстане
Популярный артист
из Башкирии Радий Юльякшин, известный под псевдонимом Элвин Грей, шокировал
поклонников грустной новостью – все концерты в Татарстане на 2021 год были
отменены. Певец прокомментировал ситуацию.
Элвин Грей
назвал отмену концертов в Татарстане «театром абсурда» и решил самолично
рассказать о причине произошедшего, чтобы не возникло домыслов.
По словам
артиста, в марте 2020 года Элвин Грей летал в Москву на день рождения к другу. При
этом тогда ограничительные меры ещё не были введены, но после приезда в Казань,
ему пришёл штраф из Роспотребнадзора якобы за то, что артист прилетел из заграницы
и не провёл две недели на карантине.
Меня этот факт удивил. Оказывается Москва для Татарстанского органа надзора «заграница». Я подал в суд и выиграл его. Этот орган не ограничился проигрышем и фактически стал преследовать меня и мою команду по всему Татарстану. Было много проблем при проведении концертов, хотя мы соблюдали все установленные нормы. Сложилось такое впечатление, что орган действует не в рамках установленных полномочий, а с чьей-то указки сверху.
Элвин Грей
После этого
в местных СМИ начали распространять странную информацию о том, что Элвин Грей
специально проводил концерты в республике, чтобы «убивать татарских детей».
Суд быстро принял ожидаемое решение, не выслушав доводы нашего юриста. Но не это меня поразило больше всего и вывело из себя. Монолог присутствовавшего на заседании представителя контролирующего органа поверг в шок тем, что я якобы специально ездил по Татарстану и «убивал татарских детей COVID-19». Заседание прошло больше месяца назад, решения до сих пор нет и не понятно будет ли.
Элвин Грей
Поэтому Элвин
Грей принял неприятное решение отменить все концерты в Татарстане вообще. Однако
артист отметил, что не развязывает тем самым «холодную войну» между
республиками.
Подскажите пожалуйста, люди, я один такой «дурак», «нарушивший» закон? До меня прошедшие более 600 концертов были безупречны? Люди на концертах все соблюдали дистанцию, сидели в масках? Или мы имеем дело с двойными стандартами? Кстати, на сколько мне известно, это дело было единственным в судебной практике Татарстана.