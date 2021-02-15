Под Уфой пропал без вести 28-летний Мухаммат Боташев

В селе Нагаево под Уфой пропал без вести 28-летний Мухаммат Боташев. 12 февраля мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. Он нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее.

Фото №1 - Под Уфой пропал без вести 28-летний Мухаммат Боташев

Приметы: телосложение крепкое, рост около 190 см, черные кудрявые волосы, зелено-карие глаза. В день исчезновения он был одет в куртку красного цвета, темно-синие джинсы, черный свитер и флисовые штаны черного цвета.

Поисками пропавшего мужчины занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (917) 418 52 12, 8 (800) 700 54 52, 112 или 02.

Фото: Соцсети.

Уфиская волна
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии