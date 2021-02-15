В селе Нагаево под Уфой пропал без вести 28-летний Мухаммат Боташев. 12 февраля мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. Он нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее.
Приметы: телосложение крепкое, рост около 190 см, черные кудрявые волосы, зелено-карие глаза. В день исчезновения он был одет в куртку красного цвета, темно-синие джинсы, черный свитер и флисовые штаны черного цвета.
Поисками пропавшего мужчины занимаются волонтеры. Телефоны для связи: 8 (917) 418 52 12, 8 (800) 700 54 52, 112 или 02.
Фото: Соцсети.