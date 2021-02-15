В селе Нагаево под Уфой пропал без вести 28-летний Мухаммат Боташев. 12 февраля мужчина ушел из дома в неизвестном направлении, но обратно так и не вернулся. Он нуждается в помощи медиков, поэтому важно найти его как можно быстрее.