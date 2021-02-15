Система «Инцидент» помогла жителям Туймазов решить проблему вывоза мусора

Посреди улицы Усеньской в Туймазах протекает речка. К частным домам ведет только узкая дорога, а контейнерной площадки на улице не было. Вот и приходилось жителям либо забирать мешки с мусором с собой по дороге на работу, либо вовсе поступать по старинке.
Мешочный сбор был, но нужно было идти дальше по улице и подолгу ждать мусоровоз. Между тем платежки за вывоз ТКО людям приходили исправно. Люди обращались в разные инстанции, чтобы решить проблему.
Терпеть людям надоело, и они решили написать о своей проблеме в соцсетях на странице главы республики. Их обращение не осталось без внимания.
За это время был проведен сход жителей для определения места обустройства контейнерной площадки. Кроме того, была отсыпана дорога, чтобы большегрузные машины без труда могли сюда заехать.
Таким образом, проблема с вывозом мусора была исчерпана. Существуя с ноября 2018 года, система «Инцидент-менеджмент» помогла решить более 140 тысяч обращений жителей региона. Это не только ТКО, но и строительство дорог, благоустройство, повышение качества услуг.