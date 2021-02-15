Система «Инцидент» помогла жителям Туймазов решить проблему вывоза мусора

Посреди улицы Усеньской в Туймазах протекает речка. К частным домам ведет только узкая дорога, а контейнерной площадки на улице не было. Вот и приходилось жителям либо забирать мешки с мусором с собой по дороге на работу, либо вовсе поступать по старинке.

Бумаги мы сжигали в бане. Отходы пищевые скотине давали. А так вот у нас во дворе яма. Мусор клали туда.

Татьяна Габдулхакова, жительница г. Туймазы по ул. Усеньской

Мешочный сбор был, но нужно было идти дальше по улице и подолгу ждать мусоровоз. Между тем платежки за вывоз ТКО людям приходили исправно. Люди обращались в разные инстанции, чтобы решить проблему.

Один из наших активистов обратился в прокуратуру. В прокуратуре заявили, что если мусор никак не вывозится, услуга не предоставляется, то платить не нужно. Но проблема так и не решалась.

Зиля Абдуллина, председатель комитета улицы Усеньской г. Туймазы
Фото №1 - Система «Инцидент» помогла жителям Туймазов решить проблему вывоза мусора

Терпеть людям надоело, и они решили написать о своей проблеме в соцсетях на странице главы республики. Их обращение не осталось без внимания.

Житель жаловался на отсутствие контейнеров. Мы начали разбираться, и выяснилось, что действительно в этом частном секторе мусор вывозится мешочным способом. И нет контейнеров.

Ляйсан Хайретдинова, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях
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За это время был проведен сход жителей для определения места обустройства контейнерной площадки. Кроме того, была отсыпана дорога, чтобы большегрузные машины без труда могли сюда заехать.

Осенью были произведены работы по обустройству контейнерной площадки. Контейнерная площадка установлена на сегодняшний день. Установлены 2 контейнера. Контейнерная площадка имеет бетонное основание.

Рафис Шангареев, заместитель главы администрации г. Туймазы

Таким образом, проблема с вывозом мусора была исчерпана. Существуя с ноября 2018 года, система «Инцидент-менеджмент» помогла решить более 140 тысяч обращений жителей региона. Это не только ТКО, но и строительство дорог, благоустройство, повышение качества услуг.

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