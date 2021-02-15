Система «Инцидент» помогла жителям Туймазов решить проблему вывоза мусора

Житель жаловался на отсутствие контейнеров. Мы начали разбираться, и выяснилось, что действительно в этом частном секторе мусор вывозится мешочным способом. И нет контейнеров.

Ляйсан Хайретдинова, сотрудник рабочей группы при администрации Главы Республики Башкортостан по обращениям жителей в социальных сетях