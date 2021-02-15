Эксперт об объединении вузов в Уфе: «Мы станем заметны на мировой карте науки»

Стать сильнее и выиграть конкурентную борьбу. Глава Башкортостана Радий Хабиров высказался о возможном объединении двух крупнейших вузов – Башкирского государственного и Уфимского авиационного технического университетов.

По мнению руководителя региона, республика находится в преддверии крупного научного проекта – это создание большого университета, который объединит научный потенциал и станет заметным не только в России, но и во всём мире. Вокруг Башкортостана уже сложились мощные научно-образовательные комплексы, федеральные университеты.

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В случае слиянии БашГУ и УГАТУ шансы выиграть конкурентную борьбу за студентов и будущие научные открытия заметно вырастут. Окончательное решение об объединении вузов должны принять учёные советы.

Мы участвуем в Евразийском НОЦ мирового уровня, и чтобы соответствовать мировому уровню, мы должны быть видны на карте науки. Сейчас мы действуем разрозненно, если мы объединимся, мы станем заметны на мировой карте науки. Надо конкурировать не между собой, а с мировым уровнем, с топом.

Евгений Парфенов, директор центра трансформации УГАТУ
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