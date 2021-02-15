Эксперт об объединении вузов в Уфе: «Мы станем заметны на мировой карте науки»

Стать сильнее и выиграть конкурентную борьбу. Глава Башкортостана Радий Хабиров высказался о возможном объединении двух крупнейших вузов – Башкирского государственного и Уфимского авиационного технического университетов.
По мнению руководителя региона, республика находится в преддверии крупного научного проекта – это создание большого университета, который объединит научный потенциал и станет заметным не только в России, но и во всём мире. Вокруг Башкортостана уже сложились мощные научно-образовательные комплексы, федеральные университеты.
В случае слиянии БашГУ и УГАТУ шансы выиграть конкурентную борьбу за студентов и будущие научные открытия заметно вырастут. Окончательное решение об объединении вузов должны принять учёные советы.