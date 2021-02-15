Эксперт об объединении вузов в Уфе: «Мы станем заметны на мировой карте науки»

Мы участвуем в Евразийском НОЦ мирового уровня, и чтобы соответствовать мировому уровню, мы должны быть видны на карте науки. Сейчас мы действуем разрозненно, если мы объединимся, мы станем заметны на мировой карте науки. Надо конкурировать не между собой, а с мировым уровнем, с топом.

Евгений Парфенов, директор центра трансформации УГАТУ