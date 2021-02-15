Мать пострадавших в страшном ДТП в Уфе: «Никогда его не прощу»

Стоит отметить, «Ленд Крузер», на котором подсудимый совершил смертельное ДТП, уже попадал в сводки новостей ранее. В 2017 году та самая «Тойота» сбила на смерть пенсионерку, которая шла по зебре на Нагаевском шоссе, только тогда за рулем находился как раз таки отец Гайнанова. До суда он не дожил, не увидел и как сын оступился – так это называет сам виновник ДТП. Он признал вину и рассказал, что выпил, чтобы опохмелиться, ведь за день до трагедии он отмечал день рождения матери. Теперь же встретиться с мамой за праздничным столом он сможет не раньше 2033 года. Суд приговорил Гайнанова к 13 годам и 1 месяцу тюрьмы.