Мать пострадавших в страшном ДТП в Уфе: «Никогда его не прощу»

13 лет общего режима. Такой вердикт сегодня вынес Кировский районный суд Уфы виновнику смертельного ДТП на улице Сочинской. Страшная авария в августе прошлого года унесла жизни троих. Еще один пострадавший, скорее всего, навсегда останется инвалидом. Водитель внедорожника, устроивший ДТП, был пьян.
Полгода назад жизнь Дилфузы Тошмоновой поделилась на до и после. Этого дня она ждала и боялась одновременно. Сегодня душегубу, который сломал несколько жизней, в том числе и ее детей, Фемида вынесла приговор. Перед заседанием Эдуарду Гайнанову предоставили последнее слово, в котором он впервые извинился перед семьей погибших.
Эдуард Гайнанов попросил суд запретить журналистам записывать его речь, судья ходатайство защиты удовлетворил. Помимо извинений пострадавшим, подсудимый вспомнил слова своего уже покойного отца: «Выпил, ключи от машины брось в колодец». Но сам же пренебрег советом старшего. На этих кадрах внедорожник на большой скорости сносит вазовскую «девятку», в которой находились 4 брата. Трое из них погибли, четвертый в больнице и может остаться инвалидом. В тот день Гайнанов сел за руль пьяным, будучи уже лишенным прав за нетрезвое вождение. Изначально утверждал, что за рулем был не он, далее выдвигал версию, что уснул за рулем, а потом, видимо осознав, что натворил, пытался бежать. Театр абсурда продолжался весь вечер: водитель заявил, что и вовсе шел пешком.
Стоит отметить, «Ленд Крузер», на котором подсудимый совершил смертельное ДТП, уже попадал в сводки новостей ранее. В 2017 году та самая «Тойота» сбила на смерть пенсионерку, которая шла по зебре на Нагаевском шоссе, только тогда за рулем находился как раз таки отец Гайнанова. До суда он не дожил, не увидел и как сын оступился – так это называет сам виновник ДТП. Он признал вину и рассказал, что выпил, чтобы опохмелиться, ведь за день до трагедии он отмечал день рождения матери. Теперь же встретиться с мамой за праздничным столом он сможет не раньше 2033 года. Суд приговорил Гайнанова к 13 годам и 1 месяцу тюрьмы.
А вот мама погибшего 21-летнего Мухаммаджона и 23-летнего Икромджона, который на всю жизнь остался инвалидом, с приговором не согласна. Помимо апелляции, она намерена достучаться до президента России.
Сам подсудимый с приговором согласен, а вот его адвокат решил не комментировать решение Фемиды и спешно удалился из зала заседания.
Эдуарду Гайнанову предстоит выплатить пострадавшим в общей сложности 3,5 миллиона рублей. Сейчас его этапировали обратно в СИЗО, где он пробудет до вступления приговора в законную силу.
Хоть и гражданский иск потерпевших был удовлетворен частично, этой суммы семье не хватает, чтобы оплатить лечение 23-летнего Икромджона, который выжил после той аварии. Из-за неправильного положения титановой пластины врачи говорят, что парень может остаться инвалидом на всю жизнь. Спасительную операцию готовы сделать немецкие врачи, только вот чек баснословный – 11 миллионов рублей. Семья объявила сбор средств.
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