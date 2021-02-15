В Уфе обсудили задачи и перспективы реализации национальной политики

У Башкортостана уникальный опыт межнационального согласия. В республике проживают представители более 160 национальностей. Этот опыт может быть интересен стране. Об этом говорили на региональном форуме «Реализация государственной национальной политики в Башкортостане: задачи и перспективы», который прошел в Уфе. Его посвятили пятилетию Центра гуманитарных исследований регионального Министерства культуры.

Я бы хотел отметить здесь возрастание и внимания, и роли к органам муниципальной власти в решении этнополитических процессов в республике.  Второе – это, конечно, институты гражданского общества, вот мы сегодня прослушали массу консультативно-общественных советов и организаций, где власть реально общается. И третья составляющая – это научное, экспертное обеспечение.

Владимир Зорин, член Общественной палаты России

Республика Башкортостан – в советское время она называлась Башкирия – в постсоветский период всегда была если не в первой пятерке, то в первой десятке субъектов РФ, и многим было чему поучиться здесь.

Абдулгамид Булатов, начальник Управления мониторинга Федерального агентства по делам национальностей 
Фото №1 - В Уфе обсудили задачи и перспективы реализации национальной политики

Также эксперты обсудили ассимиляцию разных народов. Ее предстоит проанализировать по результатам Всероссийской переписи населения. Сроки ее проведения уточняются. По предварительным данным, она состоится осенью этого года.

В современной переписи будет возможность указать несколько национальностей через запятую, и, конечно, наш профильный Институт этнологии и антропологии РАН по итогам переписи проведет анализ. Я думаю, что он ответит на ваш вопрос в комплексе, то есть именно тот этногенез, который состоялся, он будет подчеркнут и выражен.

Михаил Мишин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей 
Пенальти
Уфиская волна