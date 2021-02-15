В Уфе обсудили задачи и перспективы реализации национальной политики

У Башкортостана уникальный опыт межнационального согласия. В республике проживают представители более 160 национальностей. Этот опыт может быть интересен стране. Об этом говорили на региональном форуме «Реализация государственной национальной политики в Башкортостане: задачи и перспективы», который прошел в Уфе. Его посвятили пятилетию Центра гуманитарных исследований регионального Министерства культуры.
Также эксперты обсудили ассимиляцию разных народов. Ее предстоит проанализировать по результатам Всероссийской переписи населения. Сроки ее проведения уточняются. По предварительным данным, она состоится осенью этого года.