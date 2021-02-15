В Уфе обсудили задачи и перспективы реализации национальной политики

В современной переписи будет возможность указать несколько национальностей через запятую, и, конечно, наш профильный Институт этнологии и антропологии РАН по итогам переписи проведет анализ. Я думаю, что он ответит на ваш вопрос в комплексе, то есть именно тот этногенез, который состоялся, он будет подчеркнут и выражен.

Михаил Мишин, заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей