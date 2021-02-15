В Ишимбае появится межмуниципальный перинатальный центр

К 2024 году в Ишимбае появится межмуниципальный перинатальный центр. Об этом сегодня сообщил глава Башкирии во время рабочей поездки в Ишимбайский район.

Радий Хабиров посетил родильное отделение центральной райбольницы, где год назад завершился капитальный ремонт. Здесь провели замену окон, дверей, кровли, инженерных систем, осуществили ремонт фасада, внутренних помещений, провели монтаж ограждения.