В Уфе почтили память погибших в Афганистане

Сегодня 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана. В Уфе почтили память солдат, которые принимали участие в боях, и тех, кто не вернулся домой. Уроженцев Башкортостана, погибших в Афганистане, 343 человека. Памятные мероприятия прошли у памятника «Скорбящая мать», а также у Аллеи Славы на Южном кладбище.
В руках гвоздики и флаги – отцы, матери, вдовы и ветераны каждый год вспоминают тех, чьи имена написаны на каменной плите. Сын Светланы Терёшкиной погиб в 20 лет. Псковская дивизия, в которой служил парень, одной из первых вошла в Чечню. Женщина сейчас поддерживает семьи военнослужащих, потерявших близких на полях сражений.
Среди тех, кто оказался под пулями, не только сильные мужчины, но и хрупкие с виду женщины. Людмиле Ахматьяновой в 1980 году было 20 лет. Из уфимского онкодиспансера ее с коллегами пригласили поработать медсестрой под Ташкент. Позже девушки узнали, что будут нести службу в составе 40-й действующей армии. Вместо военного госпиталя они увидели чистое поле, на котором сами возвели палатки, где жили и работали. В окрестностях афганского города Шинданд Людмила провела 2,5 года.
К мемориалу «Скорбящая мать» возложил цветы и руководитель республики Радий Хабиров. В социальных сетях он отметил, что бесконечно уважает защитников Родины.
Почтили память солдат и на Аллее Славы, расположенной на территории Южного кладбища. Возложили цветы к стеле и к могилам боевых товарищей. Интернациональный долг в Афгане на протяжении 10 лет отдали 9,5 тысяч воинов-уроженцев Башкортостана. 343 из них не вернулись, 6 человек числятся пропавшими без вести.
15 февраля – день памяти воинов-интернационалистов. Сегодня чтят имена всех героев, которые участвовали в более чем 30 вооруженных конфликтах после Второй мировой войны за пределами страны.