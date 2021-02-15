В Уфе почтили память погибших в Афганистане

Сегодня 32 года со дня вывода советских войск из Афганистана. В Уфе почтили память солдат, которые принимали участие в боях, и тех, кто не вернулся домой. Уроженцев Башкортостана, погибших в Афганистане, 343 человека. Памятные мероприятия прошли у памятника «Скорбящая мать», а также у Аллеи Славы на Южном кладбище.

В руках гвоздики и флаги – отцы, матери, вдовы и ветераны каждый год вспоминают тех, чьи имена написаны на каменной плите. Сын Светланы Терёшкиной погиб в 20 лет. Псковская дивизия, в которой служил парень, одной из первых вошла в Чечню. Женщина сейчас поддерживает семьи военнослужащих, потерявших близких на полях сражений.

У меня сын погиб в Чечне. Мы собираемся и 11 декабря, и 15 февраля. В день ввода войск в Чечню и в день вывода из Афганистана. Какая разница, мы же все мамы. Светлана Терёшкина, руководитель регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших военнослужащих по РБ

Среди тех, кто оказался под пулями, не только сильные мужчины, но и хрупкие с виду женщины. Людмиле Ахматьяновой в 1980 году было 20 лет. Из уфимского онкодиспансера ее с коллегами пригласили поработать медсестрой под Ташкент. Позже девушки узнали, что будут нести службу в составе 40-й действующей армии. Вместо военного госпиталя они увидели чистое поле, на котором сами возвели палатки, где жили и работали. В окрестностях афганского города Шинданд Людмила провела 2,5 года.

Думали, что это надо так работать, помогать друг другу. Когда был наплыв раненых, никто не отключался. И если смена или отдых, все помогают друг другу. Из нашей памяти Афганистан не вычеркнуть. Людмила Ахматьянова, ветеран боевых действий

К мемориалу «Скорбящая мать» возложил цветы и руководитель республики Радий Хабиров. В социальных сетях он отметил, что бесконечно уважает защитников Родины.

И особенно сегодня хочу сказать этим людям, и убеленными сединами, и еще довольно молодым, что сегодня они как никогда нужны нашей стране. Нужны молодежи, которой промывают мозги всякой дрянью. Нужны Родине, которая находится под беспрецедентным давлением извне. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы не одни, у нас есть подрастающее поколение, молодежь. Мы готовы с ними общаться, рассказывать, как охранять Родину. В наших устах фраза «научу Родину любить» имеет смысл, мы умеем ее любить. Дмитрий Глушко, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Республики Башкортостан, ветеран боевых действий

Почтили память солдат и на Аллее Славы, расположенной на территории Южного кладбища. Возложили цветы к стеле и к могилам боевых товарищей. Интернациональный долг в Афгане на протяжении 10 лет отдали 9,5 тысяч воинов-уроженцев Башкортостана. 343 из них не вернулись, 6 человек числятся пропавшими без вести.

Каждый прошел по дорогам войны в Афганистане. И для нас это отдельная страница нашей биографии. Но ребят мы вспоминаем в первую очередь. Потому что молодые ребята выполняли воинский интернациональный долг ценой своей жизни. Альберт Шагимуратов, руководитель республиканского отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое братство», ветеран боевых действий