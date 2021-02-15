Телеканал БСТ подвел итоги конкурса ко Дню всех влюбленных

Призом для победителей стали большой букет цветов и ужин 14 февраля в ресторане. На него Марсель и Азалия Чанышева пришли вместе со своим сыном. Кстати, Азалия в этом году также стала победительницей Парада Снегурочек в Уфе. Супруги признались, что верили в свою победу.