Телеканал БСТ подвел итоги конкурса ко Дню всех влюбленных

В финал вышли 25 участников. Победителя определили в прямом в эфире передачи «Салям».
Призом для победителей стали большой букет цветов и ужин 14 февраля в ресторане. На него Марсель и Азалия Чанышева пришли вместе со своим сыном. Кстати, Азалия в этом году также стала победительницей Парада Снегурочек в Уфе. Супруги признались, что верили в свою победу.
Романтичный флешмоб стартовал 1 февраля. И чтобы стать его участником, нужно было рассказать на своей странице в «Инстаграме» историю знакомства со второй половинкой и отметить организаторов акции.