Участники забега «LOVERUN-2021» в Уфе поделились впечатлениями

В Уфе прошёл романтический забег «LOVERUN-2021». Накануне любители бега таким образом отметили День всех влюбленных. Мероприятие состоялось в седьмой раз подряд.

В этом году в нем приняли участие больше 300 человек из 9 регионов и 40 городов России. Для них подготовили дистанции на  2,5, 5, 10 и 21 километр. Многие преодолели забег парами. На финише всех ждали памятные призы и медали.

Это в прошлом году был последний забег, который мы провели,  а в этом году это первый, который нам разрешили. Это про любовь к бегу и друг к другу.

Владислав Литвинчук, организатор забега «LOVERUN-2021»
Фото №1 - Участники забега «LOVERUN-2021» в Уфе поделились впечатлениями

Возраст самой младшей бегуньи составил всего 4 года, а самого взрослого участника – 72. Все участники могли подкрепиться полевой кашей и горячим чаем. По традиции на финише прозвучало предложение руки и сердца. Для многих забег LOVERUN стал вариантом празднования Дня святого Валентина.

– Я его позвала на свидание, назначила время, а он даже не знал, что так будет праздновать этот день и должен будет составить мне компанию на забеге. – Думал, цветами отделаюсь, а тут все грандиознее.

Гузель и Филюс Даяновы, участники забега «LOVERUN-2021»
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