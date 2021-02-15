Участники забега «LOVERUN-2021» в Уфе поделились впечатлениями

В Уфе прошёл романтический забег «LOVERUN-2021». Накануне любители бега таким образом отметили День всех влюбленных. Мероприятие состоялось в седьмой раз подряд.
В этом году в нем приняли участие больше 300 человек из 9 регионов и 40 городов России. Для них подготовили дистанции на 2,5, 5, 10 и 21 километр. Многие преодолели забег парами. На финише всех ждали памятные призы и медали.
Возраст самой младшей бегуньи составил всего 4 года, а самого взрослого участника – 72. Все участники могли подкрепиться полевой кашей и горячим чаем. По традиции на финише прозвучало предложение руки и сердца. Для многих забег LOVERUN стал вариантом празднования Дня святого Валентина.