Участники забега «LOVERUN-2021» в Уфе поделились впечатлениями

– Я его позвала на свидание, назначила время, а он даже не знал, что так будет праздновать этот день и должен будет составить мне компанию на забеге. – Думал, цветами отделаюсь, а тут все грандиознее.

Гузель и Филюс Даяновы, участники забега «LOVERUN-2021»