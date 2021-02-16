Жительница Уфы зарезала своего сожителя из-за того, что он спрятал от нее краску для волос

В день трагедии уфимка в очередной раз пустила знакомого к себе. В гостях он начал пить водку и вести себя агрессивно. В какой-то момент спиртное у мужчины закончилось, и он спрятал краску для волос, которую подсудимая развела себе. Она начала предъявлять ему претензии по этому поводу, однако он сказал, что вернет краску, только если она даст ему денег на водку. Женщина отказалась и попыталась дать отпор домашнему тирану, после чего между ними завязалась драка. Мужчина несколько раз ударил сожительницу по голове, после чего та побежала в спальню, взяла нож и стала угрожать ему расправой. Ну суде женщина призналась, она замахнулась холодным оружием, намереваясь ударить приятеля по руке, но в итоге попала ему прямо в грудь. Тот истек кровью и скончался на месте.