Жительница Уфы зарезала своего сожителя из-за того, что он спрятал от нее краску для волос

Жительница Уфы зарезала своего возлюбленного после того, как он спрятал от нее краску для волос. Таким образом погибший надеялся заставить свою подругу дать ему денег. Калининский районный суд вынес ей приговор.
Женщина рассказала, что знала погибшего около 13 лет, три года из которых они пытались жить вместе, однако отношения у них так и не ладились. С ее слов, мужчина распускал руки и мог неделями находиться в запое. Если женщина не пускала его домой пьяным, он вышибал окна, заходил внутрь и избивал.
В день трагедии уфимка в очередной раз пустила знакомого к себе. В гостях он начал пить водку и вести себя агрессивно. В какой-то момент спиртное у мужчины закончилось, и он спрятал краску для волос, которую подсудимая развела себе. Она начала предъявлять ему претензии по этому поводу, однако он сказал, что вернет краску, только если она даст ему денег на водку. Женщина отказалась и попыталась дать отпор домашнему тирану, после чего между ними завязалась драка. Мужчина несколько раз ударил сожительницу по голове, после чего та побежала в спальню, взяла нож и стала угрожать ему расправой. Ну суде женщина призналась, она замахнулась холодным оружием, намереваясь ударить приятеля по руке, но в итоге попала ему прямо в грудь. Тот истек кровью и скончался на месте.
После случившегося уфимка вызвала скорую и полицию, а также позвонила близким убитого, чтобы попросить у них прощения. Женщину приговорили к восьми годам и шести месяцам тюрьмы. Известно, что на свободе у нее остались пожилой отец-инвалид и несовершеннолетний ребенок.