В школе Янаульского района открылся стоматологический кабинет

В Янаульской гимназии имени Ирека Муксинова открылся современный стоматологический кабинет. Он появился в рамках республиканского образовательного проекта «Взлетай!».

Кабинет оснащен новой установкой, есть аппарат для чистки и смазки стоматологических наконечников. Инструменты будут дезинфицировать в сухожаровом шкафе и паровом стерилизаторе. Теперь дети получают качественную медицинскую помощь в стенах школы. Все гимназисты проходят профилактический осмотр и необходимое лечение.

Посещать школьного стоматолога по графику будут ребята со всего Янаульского района. 

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