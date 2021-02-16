В школе Янаульского района открылся стоматологический кабинет

Кабинет оснащен новой установкой, есть аппарат для чистки и смазки стоматологических наконечников. Инструменты будут дезинфицировать в сухожаровом шкафе и паровом стерилизаторе. Теперь дети получают качественную медицинскую помощь в стенах школы. Все гимназисты проходят профилактический осмотр и необходимое лечение.