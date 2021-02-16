В Уфе у пожилой пары похитили 330 тысяч рублей

Пожилая семейная пара из Уфы пострадала от рук аферисток. Они похитили у пенсионеров 330 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.
81-летний пенсионер рассказал, что в дверь позвонили две женщины, которые представились медработниками. Они предложили свои услуги, и пожилой уфимец пустил их в квартиру, так как опасался за свое здоровье.
Пенсионеры обратились с заявлением в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.