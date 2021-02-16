В Уфе у пожилой пары похитили 330 тысяч рублей

На кухне «провели осмотр» пенсионера, узнавали, есть ли жалобы на здоровье, все это время входная дверь была не заперта. После чего предполагаемые мошенницы обещали в ближайшие дни перезвонить, уходя, они не оставили своих контактов. Лишь спустя пару дней хозяева квартиры обнаружили отсутствие денег - 330 тысяч рублей, которые находились в серванте. Супруги в случившемся обвиняют этих женщин и думают, что, вероятно, у них был сообщник, поскольку не исключают факт, что в квартиру могли проникнуть незаметно, пока женщины отвлекали потерпевших.

пресс-служба МВД Башкирии