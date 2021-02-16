В Уфе у пожилой пары похитили 330 тысяч рублей

Пожилая семейная пара из Уфы пострадала от рук аферисток. Они похитили у пенсионеров 330 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Фото №1 - В Уфе у пожилой пары похитили 330 тысяч рублей

81-летний пенсионер рассказал, что в дверь позвонили две женщины, которые представились медработниками. Они предложили свои услуги, и пожилой уфимец пустил их в квартиру, так как опасался за свое здоровье.

На кухне «провели осмотр» пенсионера, узнавали, есть ли жалобы на здоровье, все это время входная дверь была не заперта. После чего предполагаемые мошенницы обещали в ближайшие дни перезвонить, уходя, они не оставили своих контактов. Лишь спустя пару дней хозяева квартиры обнаружили отсутствие денег - 330 тысяч рублей, которые находились в серванте. Супруги в случившемся обвиняют этих женщин и думают, что, вероятно, у них был сообщник, поскольку не исключают факт, что в квартиру могли проникнуть незаметно, пока женщины отвлекали потерпевших.

пресс-служба МВД Башкирии

Пенсионеры обратились с заявлением в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

МВД по Республике Башкортостан настоятельно просит не впускать в дом незнакомцев. Если визитеры представляются сотрудниками медицинских, коммунальных, социальных и других организаций – попросите предъявить документы, перезвоните в учреждение, от имени которого они действуют, и уточните, являются ли эти люди их сотрудниками. Берегите себя и своих близких от аферистов.

пресс-служба МВД Башкирии
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