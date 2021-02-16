В рамках конкурса «Трезвое село» в Башкирии прошел кулинарный поединок

В деревне Орловка Янаульского района прошёл конкурс «Трезвое село –2020». Одним из заданий для местных жителей стал кулинарный поединок.

В течение нескольких часов участницы готовили солянку, горошницу с овощами, запечённые рёбрышки и бишбармак. Такие соревнования в поселении проводятся впервые, но как планируют организаторы состязания, кулинарные поединки станут традиционными для села.