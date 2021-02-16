Житель Башкирии открыл свое дело благодаря соцконтракту

Начинал с кошелька, а сейчас может изготовить практически любое изделие из кожи. Владик Ахтямов из Бурзянского района всего лишь за один год освоил кожевенное дело.

За небольшой промежуток времени молодой человек успел открыть свой небольшой бизнес и получить субсидию в размере 250 тысяч рублей по программе адресной социальной помощи, которая дается безработным на поддержку собственного дела. Эти деньги Владик потратил на приобретение лазерного станка. Пока начинающий мастер использует оборудование при работе с деревом. Установку также можно использовать для гравировки кожи.

Я начинал для себя. Потом мои родственники, знакомые, друзья увидели и начали заказывать. Плюс к этому какие-то мне деньги платили, меня это тоже заинтересовало. Владик Ахтямов