Житель Башкирии открыл свое дело благодаря соцконтракту

Начинал с кошелька, а сейчас может изготовить практически любое изделие из кожи. Владик Ахтямов из Бурзянского района всего лишь за один год освоил кожевенное дело.
За небольшой промежуток времени молодой человек успел открыть свой небольшой бизнес и получить субсидию в размере 250 тысяч рублей по программе адресной социальной помощи, которая дается безработным на поддержку собственного дела. Эти деньги Владик потратил на приобретение лазерного станка. Пока начинающий мастер использует оборудование при работе с деревом. Установку также можно использовать для гравировки кожи.
Так хобби Владика переросло в бизнес. Сегодня у молодого человека не возникает проблем с заказами. Изделия ручной работы из кожи пользуются хорошим спросом. В своей работе мастер использует кожу итальянского производства. Планы на ближайшее будущее – открыть собственную мастерскую и взять себе помощника.