В Салавате прошел КВН, посвященный безопасности на дорогах

Искрометные шутки и строгие правила. В Салавате прошел конкурс КВН, посвященный безопасности на дороге.
Мероприятие проходит в честь 85-й годовщины со дня образования службы ГИБДД. Весёлые и находчивые ребята продемонстрировали своё мастерство не только в умении шутить, но и в знаниях ПДД. Соревнования проводятся среди детей окрестных городов и районов.
Зональные этапы проходят в разных уголках республики, полуфинальные игры продлятся до 18 марта. Победители со всех туров будут участвовать в финале, который состоится в Октябрьском.