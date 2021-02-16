В Салавате прошел КВН, посвященный безопасности на дорогах

Искрометные шутки и строгие правила. В Салавате прошел конкурс КВН, посвященный безопасности на дороге.

Мероприятие проходит в честь 85-й годовщины со дня образования службы ГИБДД. Весёлые и находчивые ребята продемонстрировали своё мастерство не только в умении шутить, но и в знаниях ПДД. Соревнования проводятся среди детей окрестных городов и районов.