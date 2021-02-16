В шести городах Башкирии повышается стоимость проезда

«Башавтотранс» объявил о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Ожидать увеличения стоимости стоит с 1 марта. Официально цены повысятся в шести городах Башкирии.
Стоимость проезда повысится в Уфе, Бирске, Нефтекамске, Стерлитамаке, Салавате и Учалах. Также цены повысятся в сёлах Аскино и Караидель.
Уфа:
— при оплате наличными и банковскими картами – 29 руб., экспрессный режим – 35 руб.
— при оплате по ЕТК «Алга» — 23 руб., экспрессный режим – 28.;
Неизменной останется стоимость единого социального проездного билета, для льготной категории граждан — 600 рублей. Действие акции «Счастливый час» продолжится.
Бирск по городу маршруты 1, 2, 7а, 9а, 9б:
— при оплате наличными и банковскими картами – 25 руб.
— при оплате по ЕТК «Алга» — 20 руб.
Нефтекамскпо городу маршруты № 1, 1в, 5, 5т, 7, 8, 9, 10:
— при оплате наличными и банковскими картами – 26 руб.
— при оплате по ЕТК «Алга» — стоимость составит 19 руб.;
Стерлитамакпо городу маршруты № 7,15,17,31,32,33,35,36,12к,34:
— при оплате наличными и банковскими картами – 27 руб.
— при оплате по ЕТК «Алга» — 20 руб.
Салават по городу маршруты № 1,3,7:
— при оплате наличными и банковскими картами – 27 руб.
— при оплате по ЕТК «Алга» — 20 руб.
Учалы по городу маршруты № 1,3,4,8,12:
— при оплате наличными и банковскими картами – 27 руб.
— при оплате по ЕТК «Алга» — 22 руб.
с. Караидельмаршрут № 100:
— при оплате наличными и банковскими картами – 29 руб.
— при оплате по ЕТК «Алга» — 24 руб.
с. Аскино маршрут № 132:
— при оплате наличными и банковскими картами – 29 руб.
— при оплате по ЕТК «Алга» — 24 руб.
Фото: 2gis.ru