В Башкирии вандал не испугался камеры слежения и поджёг машину

В социальных сетях Салавата разлетелось видео с камеры слежения. На кадрах хорошо заметно, что неизвестный поджигает машину , припаркованную у дома.

Инцидент произошёл ночью 15 февраля. Как видно из записи, предположительно молодой человек ставит что-то на капот «Тойоты Камри», чиркает спичками, поджигает и убегает в неизвестном направлении.

На звук сигнализации тут же выбегает хозяин авто и начинает тушить огонь снегом. Но через какое-то время раздаётся громкий хлопок. В этот момент у машины стояли три человека, но, к счастью, никто из них не пострадал.