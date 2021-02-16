В Башкирии вандал не испугался камеры слежения и поджёг машину

В социальных сетях Салавата разлетелось видео с камеры слежения. На кадрах хорошо заметно, что неизвестный поджигает машину, припаркованную у дома.

Фото №1 - В Башкирии вандал не испугался камеры слежения и поджёг машину

Инцидент произошёл ночью 15 февраля. Как видно из записи, предположительно молодой человек ставит что-то на капот «Тойоты Камри», чиркает спичками, поджигает и убегает в неизвестном направлении.  

На звук сигнализации тут же выбегает хозяин авто и начинает тушить огонь снегом. Но через какое-то время раздаётся громкий хлопок. В этот момент у машины стояли три человека, но, к счастью, никто из них не пострадал.

Причина такого возмутительного поступка пока неизвестна.

Видео: соцсети. 

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