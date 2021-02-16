Житель Башкирии зверски избил подругу в канун Дня всех влюбленных

Жуткий инцидент произошёл в Татышлинском районе. 37-летнюю женщину жестоко избил 42-летний сожитель в канун Дня всех влюбленных. Об этом сообщают корреспонденты «КП-Уфа».

Утром 14 февраля в районную больницу доставили искалеченную женщину. Врачи диагностировали у несчастной закрытую черепно-мозговую травму, ушиб спинного мозга, перелом и вывих шейного позвонка. Медики рассказали о случившемся полиции.