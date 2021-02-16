В Уфе обсудили проблемы организации детского отдыха

Детский отдых не выживет без государственной поддержки. К такому выводу пришли специалисты на круглом столе в Уфе, посвященном этой теме.

По результатам предварительного опроса почти треть учреждений могут не открыться в этом году. Предприниматели попали в замкнутый круг: из-за пандемии в прошлом году доходы упали, следовательно, банки не дают кредиты для организации открытия уже на этот год. Многие детские лагеря нуждаются в помощи со стороны государства. Будет подготовлен проект постановления.