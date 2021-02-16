В Башкирии учителя физкультуры прошли курсы повышения квалификации

В Башкортостане увеличилась посещаемость уроков физкультуры. Об этом съемочной группе БСТ рассказал один из участников курсов повышения квалификации для учителей физкультуры. На базе Стерлитамакского колледжа собрались представители порядка 40 городов и районов Башкортостана.
Пандемия заставила и учителей физкультуры по-новому взглянуть на систему преподавания, учесть серьезный перерыв в учебной программе и поделиться опытом. Тем более, что впереди республиканский конкурс учителей физкультуры.
Добрая половина участников курсов тоже получила образование здесь, но спустя годы готовы снова взяться за учебу. Потому как пандемия встряхнула так, что появились новые рекомендации.
Именно поэтому и собрались руководители методических объединений учителей физкультуры. Планировали встретиться в прошлом году, но пришлось отложить. И, может быть, к лучшему. Поделились, как пережили пандемию.
Тем для обсуждений много: это и реализация спеиальных спортивных программ в школах, и адаптация к физическим нагрузкам, проведение массовых мероприятий. Вплоть до гигиены и психологии. Присоединяются к таким семинарам и представители спортивных федераций. Благодаря школам развивается массовая физкультура, которая есть основа для профессионального спорта.
Это первые курсы повышения квалификации для учителей физкультуры. Наверняка – не последние, потому как в этом учебному году организуют республиканский конкурс, чтобы выбрать лучшего учителя физической культуры. При таком раскладе знаний мало не бывает.