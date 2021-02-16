В Башкирии учителя физкультуры прошли курсы повышения квалификации

В Башкортостане увеличилась посещаемость уроков физкультуры. Об этом съемочной группе БСТ рассказал один из участников курсов повышения квалификации для учителей физкультуры. На базе Стерлитамакского колледжа собрались представители порядка 40 городов и районов Башкортостана.

Пандемия заставила и учителей физкультуры по-новому взглянуть на систему преподавания, учесть серьезный перерыв в учебной программе и поделиться опытом. Тем более, что впереди республиканский конкурс учителей физкультуры.

Добрая половина участников курсов тоже получила образование здесь, но спустя годы готовы снова взяться за учебу. Потому как пандемия встряхнула так, что появились новые рекомендации.

Спущены из федерального центра рекомендательного характера определенные новшества, например, как начинать занятия по физкультуре, если еще вчера дети не занимались восемь месяцев, а сегодня их уже нагружают. Это должно быть правильно расписано, чтобы не было травм. Марсель Юсупов, руководитель Управления по физическому воспитанию и подготовке олимпийского резерва Республики Башортостан

Именно поэтому и собрались руководители методических объединений учителей физкультуры. Планировали встретиться в прошлом году, но пришлось отложить. И, может быть, к лучшему. Поделились, как пережили пандемию.

Дети успели соскучиться по урокам физкультуры, по занятиям, по спортивным играм, радует, что посещаемость занятий увеличилась. Альберт Шарипов, учитель физкультуры средней школы №11 г. Нефтекамска

Приехал один учитель физкультуры. Как вернемся, онлайн-семинар для всех остальных проведем. Ильнур Исламуратов, директор спортшколы Стерлибашевского района

Тем для обсуждений много: это и реализация спеиальных спортивных программ в школах, и адаптация к физическим нагрузкам, проведение массовых мероприятий. Вплоть до гигиены и психологии. Присоединяются к таким семинарам и представители спортивных федераций. Благодаря школам развивается массовая физкультура, которая есть основа для профессионального спорта.

Благодаря той программе, которую мы разработали совместно с Министерством образования, у нас есть возможность посетить каждый город и район. Артур Курбанов, исполнительный директор Федерации биатлона и лыжных гонок Республики Башкортостан