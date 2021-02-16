В Уфе закрыли ещё один опасный пансионат для престарелых

Прокуратура Уфимского района запретила деятельность ещё одного пансионата для престарелых. Проверка выявила пожароопасность здания, в котором были размещены постояльцы.

Сам пансионат находится в селе Зубово Уфимского района. Владелец организовал в собственном двухэтажном доме пансионат по содержанию и уходу за престарелыми и инвалидами. Но помещение не соответствует требованиям пожарной безопасности.

На предпринимателя возбуждено административное дело, назначен штраф. В здании по решению суда не могут расположится постояльцы – они перевезены в безопасные места. Предприниматель начал работы по ремонту здания и устранению нарушений.