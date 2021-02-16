В Башкирии начало снижаться количество больных коронавирусом за сутки

Так, несколько дней подряд в республике наблюдается тенденция к снижению числа заболевших covid-19 за сутки. За прошедшие 24 часа 154 случая заражения было зарегистрировано в Башкирии - это самый маленький показатель за последнее время. Всего же в регионе был подтвержден 26 841 факт инфицирования.