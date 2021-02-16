В России от коронавируса скончались 459 человек за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, за последние сутки было зарегистрировано ещё 13 233 человека с COVID-19.

Общее количество заболевших за всё время пандемии достигло 4 099 323 человек. При этом одновременно болеет 393 681 пациент.

С выздоровлением было выписано за сутки 17 627 пациентов, а за всё время – 3 624 663. Смертью закончилось ещё 459 случаев заболевания. По официальным данным, за всё время пандемии в России скончались уже 80 979 человек с подтвержденным коронавирусом.