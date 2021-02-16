Башкирия станет пилотным регионом, где опробуют мобильное приложение «Здоровье»

Мобильный сервис "Здоровье" объединит услуги, связанные с медицинской помощью: онлайн-запись на примем к специалистам, вызов врача, оформление электронных больничного и рецепта, ведение дневника самонаблюдения и другие документы. Это приложение в настоящее время тестируется в закрытом режиме, в марте его работа будет опробована в трех пилотных регионах страны

Дмитрия Чернышенко, вице-премьер правительства РФ