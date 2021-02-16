Башкирия станет пилотным регионом, где опробуют мобильное приложение «Здоровье»

Башкирия стала одним из участников тестирования мобильного приложения «Здоровье». Наша республика стала пилотным регионом наряду с Белгородской и Московской областями.

Фото №1 - Башкирия станет пилотным регионом, где опробуют мобильное приложение «Здоровье»

Предполагается, что запуск приложения поможет усовершенствовать услуги в сфере здравоохранения. Например, граждане смогут быстрее и проще записываться на прием к врачу, оформить больничный лист или вести дневник, в котором описывается их физическое состояние.

Мобильный сервис "Здоровье" объединит услуги, связанные с медицинской помощью: онлайн-запись на примем к специалистам, вызов врача, оформление электронных больничного и рецепта, ведение дневника самонаблюдения и другие документы. Это приложение в настоящее время тестируется в закрытом режиме, в марте его работа будет опробована в трех пилотных регионах страны

Дмитрия Чернышенко, вице-премьер правительства РФ

 По данным Чернышенко, переход на новый портал будет бесшовным и незаметным для пользователей, услуги будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи.

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