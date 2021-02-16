В Башкирии 2-месячная малышка погибла в детской коляске

В селе Знаменка произошло трагическое событие. В многодетной семье погибла 2-месячная малышка. Прокуратура Башкирии проводит проверку произошедшего.

Известно, что мама уложила девочку спать в коляску. Утром женщина нашла тело малышки бездыханным. Семья стоит на учёте в территориальном отделе полиции какнеблагополучная.

Мать детей злоупотребляет спиртными напитками, а также неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.