В Башкирии в 2020 году смертность выросла на 23%

Коронавирус стал и прямой причиной роста числа умерших, и косвенной, когда у пациентов, которые имеют хронические заболевания, возникают осложнения, которые и приводят к летальному исходу. Все это говорит о том, что нам предстоит дополнительная работа, чтобы снизить смертность.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан