В Башкирии в 2020 году смертность выросла на 23%

Данные Росстата были озвучены в ходе заседания президиума республиканского правительства.

Вопросы снижения смертности от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований стали одной из ключевых тем обсуждения. Андрей Назаров поручил Минздраву Республики усилить внимание на необходимости достижения целевых показателей по национальным проектам «Здравоохранение». К тому же, премьер-министр поручил эффективнее организовывать профилактическую работу с населением с ориентиром на сохранение здоровья.

Коронавирус стал и прямой причиной роста числа умерших, и косвенной, когда у пациентов, которые имеют хронические заболевания, возникают осложнения, которые и приводят к летальному исходу. Все это говорит о том, что нам предстоит дополнительная работа, чтобы снизить смертность.

Андрей Назаров, премьер-министр Правительства Республики Башкортостан
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