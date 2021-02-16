В Башкирии в 2020 году смертность выросла на 23%

Данные Росстата были озвучены в ходе заседания президиума республиканского правительства.
Вопросы снижения смертности от болезней системы кровообращения и злокачественных новообразований стали одной из ключевых тем обсуждения. Андрей Назаров поручил Минздраву Республики усилить внимание на необходимости достижения целевых показателей по национальным проектам «Здравоохранение». К тому же, премьер-министр поручил эффективнее организовывать профилактическую работу с населением с ориентиром на сохранение здоровья.