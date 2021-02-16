Житель Уфы погиб при пожаре в собственной квартире

Сегодня, 16 февраля, в Уфе произошёл пожар. Инцидент зафиксирован в квартире на пятом этаже в доме по улице Парковой.
Спасатели оперативно проникли в задымленное помещение. Там был найден мужчина без сознания. Его вынесли и передали медикам, которые провели реанимационные мероприятия. Но спасти мужчину, к сожалению, не удалось.
Личность погибшего предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов. Известно, что из дома были эвакуированы шесть жильцов, среди которых один ребёнок.
Фото: МЧС по РБ.