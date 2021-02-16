В Башкирии экоактивисты показали, как спасают рыбу от замора

В Аургазинском районе экоактивисты спасали рыбу от замора. Из-за крепкого льда кислород под водой заканчивается, и озерные обитатели могут погибнуть. На помощь приходят люди, которые пробуривают лунки, чтобы хоть немного насытить воду.
Тот случай, когда спасение утопающего невозможно без вмешательства извне. Каждая такая лунка – глоток свежего воздуха для обитателей подлёдной фауны. К концу зимы кислорода в водоеме почти не остаётся, а потому рыбы могут попросту задохнуться.
Спасать рыб от замора отправились школьники. Правда, прежде чем пробурить толстый ледовый панцирь, нужно немало потрудиться.
Погода на выходных потеплела. За безопасностью экоактивистов следят спасатели. Они контролируют, чтобы никто не провалился под лёд и не выходил на тонкие участки рядом с камышами.
Подводная растительность, кстати, является еще одной причиной рыбного замора. Из-за отсутствия света и фотосинтеза растения начинают отмирать, выделяя углекислый газ и усиленно поглощая кислород.
Пробурить лунку – это полдела. Нужно еще ее и сохранить. Для этого используют методику создания муравейника и засыпают лунку снегом, чтобы она не замерзала. При этом кислород все равно продолжает поступать туда.
Как рассказали в администрации Аургазинского района, такие акции по спасению рыбы от замора прошли в разных населенных пунктах. На водоемы экоактивисты будут выходить еще в течение нескольких недель, до тех пор, пока лед не станет тонким. Даже несколько пробуренных лунок – это сотни особей спасенной рыбы, уверены специалисты.