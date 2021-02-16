В Башкирии экоактивисты показали, как спасают рыбу от замора

В Аургазинском районе экоактивисты спасали рыбу от замора. Из-за крепкого льда кислород под водой заканчивается, и озерные обитатели могут погибнуть. На помощь приходят люди, которые пробуривают лунки, чтобы хоть немного насытить воду.

Тот случай, когда спасение утопающего невозможно без вмешательства извне. Каждая такая лунка – глоток свежего воздуха для обитателей подлёдной фауны. К концу зимы кислорода в водоеме почти не остаётся, а потому рыбы могут попросту задохнуться.

Если мы поможем нашему водоему зимой – у нас в районе их около ста, весной они порадуют нас хорошим уловом и чистой водой. Сергей Цуканов, заместитель главы администрации Аургазинского района

Спасать рыб от замора отправились школьники. Правда, прежде чем пробурить толстый ледовый панцирь, нужно немало потрудиться.

Помаленьку, потихоньку идет, хорошо. Самое сложное – середину добивать. Или когда останавливаешься, отдохнуть – вот это самое сложное. Александр Антонов, ученик 9 класса школы №3 с. Толбазы

Погода на выходных потеплела. За безопасностью экоактивистов следят спасатели. Они контролируют, чтобы никто не провалился под лёд и не выходил на тонкие участки рядом с камышами.

Идет снизу гниение, поднимаются газы, и тем самым происходит рыхление льда, и он быстро отходит. К краю подходить нежелательно, потому что первый, который отходит лед, это от края. Ринат Хакимов, начальник караула пожарно-спасательной части №149 с. Толбазы

Подводная растительность, кстати, является еще одной причиной рыбного замора. Из-за отсутствия света и фотосинтеза растения начинают отмирать, выделяя углекислый газ и усиленно поглощая кислород.

Пробурить лунку – это полдела. Нужно еще ее и сохранить. Для этого используют методику создания муравейника и засыпают лунку снегом, чтобы она не замерзала. При этом кислород все равно продолжает поступать туда.

Раньше в лунку ветошь, солому можно было, но это не очень надежный способ, по старой технологии. Лед замерзает, и не дышит лунка, а по новой технологии, которую мы начали применять в этом году, она всю зиму дышит. Ильнур Хубутдинов, экоактивист