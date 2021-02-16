В Уфе пройдет фестиваль камерной музыки «Классика над Белой рекой»

Традиционно он проходит в стенах Башкирской филармонии.

Открытие мероприятия прошло под выступление заслуженного артиста России и давнего друга филармонии Евгения Михайлова. Музыкант исполнил сочинения Баха, Рахманинова, Метнера, Прокофьева.

Фестиваль продлится месяц. За это время на сцене пройдет ряд музыкальных концертов как гостей республики, так и местных звезд. Любители академической музыки увидят таланты артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Кургана, Сочи.

Заключительным этапом станут выступления камерного оркестра Башгосфилармонии и других знаменитых вокальных ансамблей республики.

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