В Уфе пройдет фестиваль камерной музыки «Классика над Белой рекой»

Традиционно он проходит в стенах Башкирской филармонии.
Открытие мероприятия прошло под выступление заслуженного артиста России и давнего друга филармонии Евгения Михайлова. Музыкант исполнил сочинения Баха, Рахманинова, Метнера, Прокофьева.
Фестиваль продлится месяц. За это время на сцене пройдет ряд музыкальных концертов как гостей республики, так и местных звезд. Любители академической музыки увидят таланты артистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Кургана, Сочи.
Заключительным этапом станут выступления камерного оркестра Башгосфилармонии и других знаменитых вокальных ансамблей республики.