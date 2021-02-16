Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности

Можно и без перчаток. Очередные изменения в указ о режиме повышенной готовности внес Глава Башкортостана Радий Хабиров. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Отныне в регионе отменяется обязательное ношение перчаток в общественных местах – МФЦ, магазинах, финансовых организациях. При этом по-прежнему нужно носить маски в местах массового скопления людей. Речь идет, например, о парковках, лифтах, торговых центрах, такси и общественном транспорте.