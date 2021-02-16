«Диспансеризация-2021. Все, что нужно знать»: рекомендация для жителей Башкирии

В Башкирии стартует диспансеризация населения. Ранее из-за коронавируса сроки медицинское обследования перенеслись, но с каждым днем в республике эпидемиологическая обстановка улучшается, поэтому было принято решение начать диспансеризацию.
Для начала разберемся, что это такое.Диспансеризация – это комплексный медицинский осмотр, который направлен на то, чтобы выявить риски здоровью, если таковые есть, вовремя. Процедура проходит раз в три года, начиная с 18 лет, но некоторые граждане проходят ее каждый год. Например, ветераны ВОВ, люди с инвалидностью или по долгу службы.
Записаться на диспансеризацию можно на госуслугах или, позвонив по единому номеру 13-01 или по номеру поликлиники, куда вы прикреплены. Обследование будет проходить в вашей же больнице.
Добавим, что в Башкирии в этом году планируется диспансеризация 749 457 человек.
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Выходной в день диспансеризации
С 1 января 2019 года вступили в действие новые нормы трудового законодательства о предоставлении оплачиваемого выходного дня для прохождения работниками диспансеризации. Ст. 185.1, “Трудовой кодекс Российской Федерации”, принята законом от 03.10.2018 г. № 353-ФЗ.
Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. Заявление оформляется в произвольной форме. После прохождения диспансеризации гражданину выдается справка о том, что он прошел диспансеризацию с указанием времени и даты прохождения.
Люди не спешат в поликлинику, потому что попасть на прием к специалистам не просто. Есть ли специальные кабинеты?
Для прохождения диспансеризации каждый может самостоятельно обратиться в кабинет медицинской профилактики (доврачебный кабинет), где проводится анкетирование, антропометрические исследования, бесконтактная тонометрия глаз (измерение внутриглазного давления в возрасте 39 лет и старше). Затем пациент получает маршрутный лист, начинает проходить необходимые исследования (флюорографию, электрокардиографию, маммографию и так далее). Для завершения первого этапа диспансеризации, с результатами проведенных исследований, пациент осматривается врачом-терапевтом, после чего определяется группа состояния здоровья, группа диспансерного наблюдения и необходимость консультации врачей специалистов узкого профиля и дополнительные клинико-диагностические исследования (направление на II этап диспансеризации).
Как организована диспансеризация? Не придётся же в очередях просиживать часами?
С 2020 года на основании временных методических рекомендаций по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), диспансеризация проводится по предварительной записи. Список записанных пациентов на диспансеризацию изучается по электронной амбулаторной карте на предмет контакта с больным с Covid-19, наличия острого периода пневмонии или Covid-19.
Работающий пациент имеет право оформить выходной день для прохождения диспансеризации у работодателя. Если нет возможности взять выходной, то гражданин может пройти диспансеризацию в субботу (“Диспансеризация выходного дня”).
Вне очереди могут пройти льготная категория граждан:
1) Герои Социалистического Труда; Герои Труда Российской Федерации; полные кавалеры ордена Славы; Герои Советского Союза; Герои Российской Федерации; члены семей Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы; полные кавалеры ордена Трудовой Славы; вдовы (вдовцы) Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации или полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившие в повторный брак (независимо от даты смерти (гибели) Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или полного кавалера ордена Трудовой Славы);
2) инвалиды войны;
3) участники Великой Отечественной войны;
4) ветераны боевых действий;
5) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев; военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
6) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
7) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
8) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
9) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
10) лица, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России»;
11) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных катастроф;
12) граждане, признанные пострадавшими от политических репрессий;
13) реабилитированные лица;
14) инвалиды 1 и 2 групп и дети-инвалиды.