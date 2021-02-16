В Уфе за реконструкцией развязки на Валиди можно следить онлайн

Однако, объехать перекрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.