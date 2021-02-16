В Уфе за реконструкцией развязки на Валиди можно следить онлайн

В Уфе продолжаются работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Заки Валиди.
В частности, строители заняты выносом кабелей связи, сетей водоснабжения, а также продолжаются работы по устройству буронабивных свай. Осталось обустроить 5 из 51 необходимых для реконструкции путепровода.
Напомним, что в связи со строительством фундаментов и пролетного строения реконструируемого путепровода в ночное время введено временное закрытие движения транспорта на въезд и выезд из Уфы. Данное ограничение действует с 00.00 часов до 05.00 часов до 28 февраля.
Однако, объехать перекрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.
За ремонтом транспортной развязки осуществляется постоянный контроль, так как приходится корректировать режимы работы на 10 светофорных объектах.
Уфимцы могут самостоятельно наблюдать за ходом работы благодаря камерам наружного видеонаблюдения «Уфанет».
Фото: Азамат Хусаинов.