«Объединение вузов – это один из вариантов решения проблемы»: известный ученый о слиянии УГАТУ и БГУ

Объединение БГУ и УГАТУ позволит обновить материально-техническую базу обоих университетов, а также увеличить ресурсы и улучшить инфраструктуру. Такое мнение выразил ведущий ученый России Руслан Валиев.

Фото №1 - «Объединение вузов – это один из вариантов решения проблемы»: известный ученый о слиянии УГАТУ и БГУ

По словам доктора физико-математических наук, сейчас авиационный вуз теряет некоторые свои позиции. Например, количество абитуриентов становится меньше, а нагрузка на преподавателей растет, из-за чего у них не остается время на науку. Слияние двух известных вузов республики помогло бы решить данные проблемы, считает Валиев.

«К сожалению, как известно, в последние годы происходит ухудшение ситуации в регионе в области образования и науки, которые, как в зеркале, отражаются и в УГАТУ. Состояние финансирования вузовской науки – весьма тревожное, ждать поддержки из федерального бюджета не приходится. А без науки, как известно, нет хорошего образования. Словом, пришло время принимать решение. По правде говоря, мы с этим задержались, соседние регионы, например, Татарстан, нас опережают. И многое зависит от административного ресурса, помощи республики. Как представительно всегда выглядят павильоны науки вузов Татарстана на крупных выставках и форумах! Думается, один из вариантов решения проблемы – это   объединение усилий и ресурсов, развитие материально-технической базы, инфраструктуры»

Руслан Валиев, член-корреспондент АН РБ, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и РБ

Ученый не отрицает, что вопрос объединения двух вузов может быть для кого-то болезненным, однако при правильном подходе избежать острых углов удастся, считает он.

«Конечно, слияние любых организаций – процесс часто болезненный. Любое решение должно рассматриваться индивидуально, с оценкой последствий, после серьезного обсуждения с участием всех заинтересованных сторон. Но мы знаем положительные примеры, когда объединяются вузы, даже находящиеся в разных городах. Например, Казанский (Приволжский) Федеральный университет, куда входят Набережночелнинский, Елабужский, Чистопольский институты, и имеется весьма существенная финансовая поддержка на федеральном и региональном уровнях. Важно определить форму взаимодействия, распределить зоны ответственности, создать дорожную карту. Строить, развивать, используя годами наработанные связи, а не ломать их»

Руслан Валиев, член-корреспондент АН РБ, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и РБ
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