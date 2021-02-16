«Объединение вузов – это один из вариантов решения проблемы»: известный ученый о слиянии УГАТУ и БГУ

«К сожалению, как известно, в последние годы происходит ухудшение ситуации в регионе в области образования и науки, которые, как в зеркале, отражаются и в УГАТУ. Состояние финансирования вузовской науки – весьма тревожное, ждать поддержки из федерального бюджета не приходится. А без науки, как известно, нет хорошего образования. Словом, пришло время принимать решение. По правде говоря, мы с этим задержались, соседние регионы, например, Татарстан, нас опережают. И многое зависит от административного ресурса, помощи республики. Как представительно всегда выглядят павильоны науки вузов Татарстана на крупных выставках и форумах! Думается, один из вариантов решения проблемы – это объединение усилий и ресурсов, развитие материально-технической базы, инфраструктуры»

Руслан Валиев, член-корреспондент АН РБ, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и РБ