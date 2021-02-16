«Объединение вузов – это один из вариантов решения проблемы»: известный ученый о слиянии УГАТУ и БГУ
Объединение БГУ и УГАТУ
позволит обновить материально-техническую базу обоих университетов, а также
увеличить ресурсы и улучшить инфраструктуру. Такое мнение выразил ведущий
ученый России Руслан Валиев.
По словам доктора физико-математических
наук, сейчас авиационный вуз теряет некоторые свои позиции. Например, количество
абитуриентов становится меньше, а нагрузка на преподавателей растет, из-за чего
у них не остается время на науку. Слияние двух известных вузов республики
помогло бы решить данные проблемы, считает Валиев.
«К сожалению, как известно, в последние годы
происходит ухудшение ситуации в регионе в области образования и науки, которые,
как в зеркале, отражаются и в УГАТУ. Состояние финансирования вузовской науки – весьма
тревожное, ждать поддержки из федерального бюджета не приходится. А без науки,
как известно, нет хорошего образования. Словом, пришло время принимать решение. По правде
говоря, мы с этим задержались, соседние регионы, например, Татарстан, нас
опережают. И многое зависит от административного ресурса, помощи республики.
Как представительно всегда выглядят павильоны науки вузов Татарстана на крупных
выставках и форумах! Думается, один из вариантов решения проблемы –
это объединение усилий и ресурсов,
развитие материально-технической базы, инфраструктуры»
Руслан Валиев, член-корреспондент АН РБ, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и РБ
Ученый не отрицает, что вопрос объединения двух вузов может быть для кого-то болезненным, однако при правильном подходе избежать острых углов удастся, считает он.
«Конечно, слияние любых организаций – процесс
часто болезненный. Любое решение должно рассматриваться индивидуально, с
оценкой последствий, после серьезного обсуждения с участием всех
заинтересованных сторон. Но мы знаем положительные примеры, когда объединяются
вузы, даже находящиеся в разных городах. Например, Казанский (Приволжский)
Федеральный университет, куда входят Набережночелнинский, Елабужский,
Чистопольский институты, и имеется весьма существенная финансовая поддержка на
федеральном и региональном уровнях. Важно определить форму
взаимодействия, распределить зоны ответственности, создать дорожную карту.
Строить, развивать, используя годами наработанные связи, а не ломать их»
Руслан Валиев, член-корреспондент АН РБ, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и РБ