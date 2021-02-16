В Башкирии платные стоянки будут бесплатными для некоторых жителей

Чиновники обсудили ряд изменений в законодательстве и выдвинули кандидатуры на должности мировых судей отдельных судебных участков. Парламентарии пересмотрели полномочия помощников депутатов Госсобрания: они не смогут реализовывать свои личные инициативы от имени Курултая. Также на заседании рассмотрели изменения в законе о поддержке предпринимательства и о защите капиталовложений. Последний вступит в силу 1 апреля.