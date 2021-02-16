В Башкирии платные стоянки будут бесплатными для некоторых жителей

Инвалиды и ветераны смогут оставлять авто на платных стоянках бесплатно. В Курултае Республики Башкортостан состоялось заседание президиума.

Чиновники обсудили ряд изменений в законодательстве и выдвинули кандидатуры на должности мировых судей отдельных судебных участков. Парламентарии пересмотрели полномочия помощников депутатов Госсобрания: они не смогут реализовывать свои личные инициативы от имени Курултая. Также на заседании рассмотрели изменения в законе о поддержке предпринимательства и о защите капиталовложений. Последний вступит в силу 1 апреля.

Фото №1 - В Башкирии платные стоянки будут бесплатными для некоторых жителей

Правом стоять бесплатно на платных стоянках будут обладать инвалиды 1, 2, 3 групп, многодетные семьи и ветераны Великой Отечественной войны. Это право будет распространяться и на водителей электромобилей, чтобы популяризировать этот вид транспорта.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан
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