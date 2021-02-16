В Уфе журналисты на один день стали пожарными

Всегда на боевом посту. Пожарные республики готовы выехать на тревожный вызов в любое время суток. Когда их помощь не требуется, огнеборцы проводят свободное время в своих частях. Как проходит их суточное дежурство и чем занимаются спасатели, пока кто-нибудь не набрал номер 01 или 112?

Повторенье – мать ученья. Каждое утро караула пожарной части №7 начинается с теоретических занятий. Но звонок с урока может прозвенеть в любую секунду. Уже через 45 секунд после тревожного вызова караул готов к выезду. Мы за это время лишь успели узнать, что находится по данному адресу. Сигнализация сработала в детском саду в районе выезда пожарной части №3. Седьмая выехала на подмогу. В таких случаях автоматически присваивается повышенный ранг.

Так как объект идёт по повышенному рангу пожара, на основании всех нормативных актов Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан 7 пожарная часть выходит на помощь соответственно по повышенному рангу пожара. Тимур Терегулов, начальник пожарной части №7

Как выяснилось позже, срабатывание пожарной сигнализации было ложным. Отделение вернулось обратно. Мы же тем временем решили повторить их норматив. Журналистов пригласили окунуться в профессию, как говорится, с головой.

По нормативу огнеборцев, чтобы выехать на тревожный вызов, они должны полностью экипироваться за 45 секунд и выехать. Но это, конечно, у профессионалов. У журналистов без подготовки на это уходит гораздо больше времени, но мы стараемся. Ну и, собственно говоря, наше испытание начинается: нам выдали дыхательные аппараты, маски. Сейчас мы будем заходить в дымовую камеру и искать условного пострадавшего.

В такой экипировке весом почти 30 килограммов работает отделение газодымовой защиты. Именно они первыми идут в самое пекло, чтобы вывести людей из пожара. Порой работать приходится при нулевой видимости.

Сейчас мы поднялись на второй этаж условно горящего дома. Дышим через дыхательные аппараты. Дышать, в принципе, можно, но здесь ничего не видно.

Ещё одно упражнение – лабиринт. Выучить маршрут невозможно. Каждый раз его прокладывают заново. Идти приходится на четвереньках, а порой даже ползти. В ограниченном пространстве и с кислородным баллоном за спиной сделать это очень сложно.

После выхода на улицу наша тренировка не заканчивается. Сразу следуем в тепловую камеру, температура в которой выше 75 градусов. В полной боёвке физические упражнения и так называемый степ-тест. Всё это – в кислородной маске. Испытав на себе все тяготы работы пожарного, журналисты не скрывают восхищения огнеборцами.

Потому что это действительно герои нашего времени. Это герои, которые не носят плащи, а носят вот такие каски и вот такие очень тяжелые баллоны. Ирина Швец, тележурналист

Проведя всего несколько часов в пожарной части, проникаешься этой атмосферой. Каждый огнеборец становится близким другом. И пусть на этот раз журналисты в ходе учений не уложились в положенные нормативы, пожарные смогли нас подбодрить. Вот и после спасения чьей-то жизни они первыми находят нужные слова, чтобы погорельцам стало хоть немного легче.