В Уфе 500 человек получат перерасчет платы за отопление

Мы город трудовой доблести. Определились с местом: это, по предложению сопредседателя комитета Сергея Николаевича Грекова, будет в парке Победы. Я думаю, что со временем там появится красивая стела, которая станет достойным памятником и украшением и памятью нашим воинам.

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома БРО партии «Единая Россия»