В Уфе 500 человек получат перерасчет платы за отопление

В Уфе порядка 500 человек получат перерасчет в счет будущих платежей за отопление. Об этом телеканалу БСТ по итогам заседания президиума заявил руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров.

По его словам, партийная комиссия по мониторингу начислений за коммунальные услуги будет работать до лета. В нескольких многоквартирных домах выявлены нарушения при выставлении счетов. Ресурсоснабжающие организации использовали некорректные данные о площади объектов недвижимости, из-за чего суммы выросли.

Фото №1 - В Уфе 500 человек получат перерасчет платы за отопление

По традиции на заседании президиума вручили удостоверения членов партии новичкам и памятные подарки. Кроме того, Рустем Ахмадинуров рассказал, где будет установлена стела «Уфа – город трудовой доблести и славы».

Мы город трудовой доблести. Определились с местом: это, по предложению сопредседателя комитета Сергея Николаевича Грекова, будет в парке Победы. Я думаю, что со временем там появится красивая стела, которая станет достойным памятником и украшением и памятью нашим воинам.

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома БРО партии «Единая Россия»
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