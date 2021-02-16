В Уфе появится подземный город

В Уфе на 4-метровой глубине появится средневековой город. К 450-летию Уфы планируется строительство археологического парка. Масштабные изменения на территории памятника археологии «Городище Уфа-II» находятся в стадии проекта. На данный момент более 120 тысяч экспонатов музея хранятся в подвальном помещении, где нет специализированных условий.

Казалось бы, подвал – идеальное место для хранения старых вещей. Только вот этим экспонатам около полутора тысяч лет. Уникальные археологические артефакты, рассказывающие в деталях историю древней Уфы. Например, гончарный сосуд бахмутинской культуры. Или бронзовая подвеска в форме лошади, которую носили модницы средневековья. Все это надежно запечатано в коробки.

Чтоб сберечь их, нужны реставрационные мастерские, которые должны располагаться отдельно друг от друга. По виду материала, по габаритам. Где будут установлены отдельные притяжно-вытяжные системы для их сохранности. Зиля Нигматуллина, главный хранитель Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа»

В подвале 10-этажки хранятся порядка 120 тысяч экспонатов, 10 тысяч из которых включены в музейный фонд России. В отдельной комнате разместили артефакты, найденные археологами Башгосуниверситета с 2006 по 2010 годы. Ниже уровнем – уже объекты, найденные музейными работниками. В отопительный сезон в подвале сухо, летом влажно. Прибор для поддержания необходимого микроклимата не спасает ситуацию.

Уникальные артефакты, а храним в приспособленных помещениях. Хочется, чтобы они были доступны и горожанам и туристам. Чтоб они лежали в открытом хранении. Чтобы люди могли приходить, восхищаться. И для этого нужно построить депозитарий. Гаухар Батталова, директор Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа»

Строительство специализированного хранилища на территории памятника археологии «Городище Уфа-II» уже запланировано. Этот вопрос обсудили на встрече Глава Башкортостана и министр культуры России Ольга Любимова. Проект парка, к слову, уже 6-й за время существования музея находится на согласовании.

Фондохранилище сейчас размещается в помещении площадью в 230 квадратных метров. Будущий парк будет намного масштабнее – не менее 3 тысяч квадратных метров. Для этого даже придется снести две жилые деревянные постройки по улице Пушкина.

На глубине в 4 метра под стеклом появится средневековой город. А на поверхности – современная зона отдыха. Археологический парк на территории заповедника «Древняя Уфа» в первую очередь сделает доступными экспонаты. У каждого появится отдельное место на витрине с информацией о каждом в электронном виде.

Где будет показан культурный слой, срезы слоя. И археологического депозитария. Там будут собираться все археологические предметы со всей республики. Шамиль Ишмуратов, сотрудник Республиканского историко-культурного музея-заповедника «Древняя Уфа»