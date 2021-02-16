В Уфе завершается работа над мультфильмом по мотивам башкирских сказок

Мультфильм о приключениях. В киностудии «Башкортостан» завершается работа над анимационным фильмом «Золотой дворец». В основе сюжета лежат башкирские богатырские сказки. Персонажи уже получили свои голоса. Причем одного из них озвучил народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков.

Так властно будет разговаривать Аждаха. Свой голос одному из антагонистов мультфильма подарил народный артист республики Аскар Абдразаков. Все персонажи уже получили свои голоса. В озвучке приняли участие артисты Кукольного театра. Сейчас идет кропотливая работа над созданием фоновых звуков и шумов. А их в каждой секунде порой несколько, и нужно сделать так, чтобы они гармонировали.

Фото №1 - В Уфе завершается работа над мультфильмом по мотивам башкирских сказок

Допустим, начало одного шума мы берем отсюда, а хвост прилепляем с другого. Получается совсем другая картинка, и звучит она по-своему уже.

Игорь Фирстов, звукорежиссёр киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова

Некоторые шумы еще будут дозаписывать. Для этого в студии есть необходимые материалы, чтобы создать, например, шаги по разной поверхности. Работа над лентой заняла год, периодически вмешивалась и пандемия. Но сейчас создатели вышли на финишную прямую, анимация готова полностью. В итоге мультфильм получится 13-минутным, где порядка 15 разноплановых персонажей.

Фото №2 - В Уфе завершается работа над мультфильмом по мотивам башкирских сказок

Один должен быть маленький, один должен быть полным, один высокий. Чтобы было интересно. Они не должны быть одинаковыми. Я помню, что у нас возник вопрос: стрелок каким должен быть – маленьким или худым? Или, наоборот, скорохода сделать худым? И сразу приходилось думать, что в их облике будет помогать для их дальнейшего существования на экране.

Рим Шарафутдинов, режиссёр-мультипликатор киностудии «Башкортостан» им. А. Абдразакова
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»

Мультфильм в первую очередь приключенческий. И в то же время в нем много юмора. Изначально создатели хотели сделать мультфильм в более сдержанной цветовой гамме. Но после решили, что это вряд ли привлечет маленьких зрителей, и поэтому он стал более красочным.

Фото №3 - В Уфе завершается работа над мультфильмом по мотивам башкирских сказок

Мультфильм будет в двух вариантах – на русском и башкирском языках. В планах организовать показы в городах и районах республики, а также в соседних регионах.

Мультфильмы нам нужны, потому что у нас в республике должна развиваться своя анимация. Воспитание детей своими сказками, своими легендами. Чем больше мы будем рисовать нашим детям, тем больше они будут знать о нашей республике, о наших героях, о наших легендах.

Юнир Аминев, директор киностудии «Башкортостан» им. им. А. Абдразакова

Создатели обещают, что «Золотой дворец» будет готов в марте этого года. Есть планы продолжить серию богатырских сказок. Кроме того, в этом году ожидается и премьера мультфильма «Северные амуры», который создает студия «Муха». Таким образом, детей в этом году ждет сразу несколько сюрпризов.

Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии