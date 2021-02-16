В Уфе завершается работа над мультфильмом по мотивам башкирских сказок

Мультфильм о приключениях. В киностудии «Башкортостан» завершается работа над анимационным фильмом «Золотой дворец». В основе сюжета лежат башкирские богатырские сказки. Персонажи уже получили свои голоса. Причем одного из них озвучил народный артист Башкортостана Аскар Абдразаков.
Так властно будет разговаривать Аждаха. Свой голос одному из антагонистов мультфильма подарил народный артист республики Аскар Абдразаков. Все персонажи уже получили свои голоса. В озвучке приняли участие артисты Кукольного театра. Сейчас идет кропотливая работа над созданием фоновых звуков и шумов. А их в каждой секунде порой несколько, и нужно сделать так, чтобы они гармонировали.
Некоторые шумы еще будут дозаписывать. Для этого в студии есть необходимые материалы, чтобы создать, например, шаги по разной поверхности. Работа над лентой заняла год, периодически вмешивалась и пандемия. Но сейчас создатели вышли на финишную прямую, анимация готова полностью. В итоге мультфильм получится 13-минутным, где порядка 15 разноплановых персонажей.
Мультфильм в первую очередь приключенческий. И в то же время в нем много юмора. Изначально создатели хотели сделать мультфильм в более сдержанной цветовой гамме. Но после решили, что это вряд ли привлечет маленьких зрителей, и поэтому он стал более красочным.
Мультфильм будет в двух вариантах – на русском и башкирском языках. В планах организовать показы в городах и районах республики, а также в соседних регионах.
Создатели обещают, что «Золотой дворец» будет готов в марте этого года. Есть планы продолжить серию богатырских сказок. Кроме того, в этом году ожидается и премьера мультфильма «Северные амуры», который создает студия «Муха». Таким образом, детей в этом году ждет сразу несколько сюрпризов.