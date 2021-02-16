В Уфе завершается работа над мультфильмом по мотивам башкирских сказок

Мультфильмы нам нужны, потому что у нас в республике должна развиваться своя анимация. Воспитание детей своими сказками, своими легендами. Чем больше мы будем рисовать нашим детям, тем больше они будут знать о нашей республике, о наших героях, о наших легендах.

Юнир Аминев, директор киностудии «Башкортостан» им. им. А. Абдразакова