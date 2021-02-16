Юная дзюдоистка из Башкирии завоевала серебро всероссийских соревнований

Спортсменка из Стерлитамака завоевала медаль всероссийских соревнований и место в сборной страны. София Белаш выступила на турнире по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Девочка завоевала серебро, но при этом ее включили в состав сборной России.
Она уже авторитет для начинающих дзюдоистов и, пожалуй, лучший мотиватор. Каждый из них так и норовит вызвать Софию Белаш на дуэль. Для них она уже победительница мира. Наивность задиристых малышей умиляет девушку.
София Белаш впервые выступила на Всероссийских соревнованиях в этом году в Красноярске. Это были единственные состязания, по результатам которых решался состав сборной страны. Стерлитамакская спортсменка проиграла только в финале более опытной Полине Яковенко из Самары, которая старше на пару лет и уже выступала на международном уровне.
Но серебряной награды Софье хватило, чтобы застолбить за собой место в национальной команде. Тренер Юрий Зубков уверен: София может повторить успешную карьеру еще одного спортсмена из стерлитамакской школы дзюдо, который в эти дни находится в Москве.
Начинается и у Насти Белаш – сестры Софии, которая младше на один год. Обе пошли в дзюдо по стопам отца. На тренировках сестры вместе зачастую и спаррингуются.
А еще главное – это коллектив, благодаря которому дзюдо в Стерлитамаке процветает. Местные наставники являются еще и тренерами сборных Башкортостана разного возраста. Поэтому успехи здесь не от случая к случаю, а с завидной регулярностью.