«Сотрудник банка» выманил у жителя Башкирии крупную сумму денег

Накануне в Октябрьском местный житель попался на уловки мошенников. Они похитили у него 81 тысячу рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мужчина заявил о том, что злоумышленники пытаются списать с его счета 81 тысячу рублей. Аферист убедил горожанина перевести деньги на "безопасные" счета.