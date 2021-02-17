Внезапно выбежали на дорогу: в Уфе водитель внедорожника сбил двух подростков

Накануне в столице Башкирии водитель автомобиля Toyota Land Crueser сбил двух девушек, которые переходили дорогу в неположенном месте. Об этом рассказали в ГИБДД Уфы.

Авария произошла на улице Шота Руставели. За рулем внедорожника находился 57-летний мужчина. По всей видимости, он попросту не успел среагировать.

В результате ДТП две девушки 16 и 17 лет получили различные травмы. Им потребовалась медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.