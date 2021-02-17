В Башкирии пьяный мужчина угнал чужую машину

По предварительной версии, подозреваемый работает на одном из производств в Янауле. Утром он отправился домой. Перед этим гражданин выпил спиртное, и ему стало лень идти пешком несколько километров. Проходя мимо стоянки, он дернул ручку припаркованной «Лады Гранты», которая оказалась не запертой. Внутри он обнаружил ключи от зажигания. Мужчина проигнорировал тот факт, что он сел за руль чужого авто, к тому же в состоянии алкогольного опьянения. Сельчанин доехал на автомобиле до дома. По счастью, выпивший мужчина не стал виновником дорожно-транспортного происшествия.

пресс-служба МВД Башкирии