Ректор Сколтеха прокомментировал объединение БашГУ и УГАТУ

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал возможное объединение двух крупнейших вузов – БашГУ и УГАТУ. По мнению руководителя региона, республика находится на этапе создания мегауниверситета, который объединит научный потенциал учреждений и станет известен во всём мире.
Вокруг Башкортостана уже сложились мощные научно-образовательные комплексы и федеральные университеты. В случае слияния вузов шансы выиграть конкуренцию за студентов и будущие научные успехи значительно вырастут. Окончательное решение об объединении вузов примут учёные советы.