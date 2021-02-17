Ректор Сколтеха прокомментировал объединение БашГУ и УГАТУ

Это колоссальное средство для привлечения талантов, для привлечения способной молодежи. Это самый главный способ подпитки университета кадрами. И, как следствие, повышение рейтинга самого университета.

Александр Кулешов, профессор, ректор Сколковского института науки и технологий, член координационного совета по инновационной деятельности и вопросам интеллектуальной собственности РАН