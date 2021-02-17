Ректор Сколтеха прокомментировал объединение БашГУ и УГАТУ

Глава Башкортостана Радий Хабиров прокомментировал возможное объединение двух крупнейших вузов – БашГУ и УГАТУ. По мнению руководителя региона, республика находится на этапе создания мегауниверситета, который объединит научный потенциал учреждений и станет известен во всём мире.

Вокруг Башкортостана уже сложились мощные научно-образовательные комплексы и федеральные университеты. В случае слияния вузов шансы выиграть конкуренцию за студентов и будущие научные успехи значительно вырастут. Окончательное решение об объединении вузов примут учёные советы.

Это колоссальное средство для привлечения талантов, для привлечения способной молодежи. Это самый главный способ подпитки университета кадрами. И, как следствие, повышение рейтинга самого университета.

Александр Кулешов, профессор, ректор Сколковского института науки и технологий, член координационного совета по инновационной деятельности и вопросам интеллектуальной собственности РАН
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