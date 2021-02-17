В Башкирии пожарный извещатель спас от гибели пятерых человек

Накануне в селе Метевтамак Туймазинского района Башкирии в жилом доме произошел пожар. В момент возгорания в доме находились пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.
ЧП произошло 15 февраля. Оказалось, что хозяин дома проснулся от звука сработавшего пожарного извещателя и разбудил домочадцев. Они своевременно покинули горящий дом, тем самым сохранили свои жизни от пожара.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причины произошедшего устанавливаются.