В Башкирии 13-летнюю школьницу больше двух лет насиловал знакомый матери

Школьница из башкирского города Дюртюли стала жертвой сексуального насилия. Приятель матери растлевал девочку на протяжении двух с половиной лет. Подробности рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.
Мать 13-летней девочки обратилась в полицию и рассказала, что ее 52-летний приятель «неоднократно совершал развратные и насильственные действия сексуального характера» в отношении ее дочери. Все началось, когда девочке было 11 лет, и происходило как у нее дома, так и на некой съемной квартире.
Подозреваемого доставили в Следственный комитет. Отпираться он не стал и раскаялся в содеянном. Против него возбудили уголовное дело.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.