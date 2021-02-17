В Башкирии 13-летнюю школьницу больше двух лет насиловал знакомый матери

Мать 13-летней девочки обратилась в полицию и рассказала, что ее 52-летний приятель «неоднократно совершал развратные и насильственные действия сексуального характера» в отношении ее дочери. Все началось, когда девочке было 11 лет, и происходило как у нее дома, так и на некой съемной квартире.