В Башкирии открыли мемориальную доску воину-интернационалисту

В Зилаирском районе открыли мемориальную доску в память о воине-интернационалисте Рафаэле Кулгарине. Памятник установили на родине военнослужащего, в деревне Юмагужино.

Солдат погиб при исполнении служебного воинского долга в Афганистане. Рафаэль Кулгарин, пополнив ряды Советской армии 7 июля 1981 года, проявив мужество и решительность, уничтожил девять огневых точек противника, но в бою был тяжело ранен и скончался в госпитале.