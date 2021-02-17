В Башкирии открыли мемориальную доску воину-интернационалисту

В Зилаирском районе открыли мемориальную доску в память о воине-интернационалисте Рафаэле Кулгарине. Памятник установили на родине военнослужащего, в деревне Юмагужино.
Солдат погиб при исполнении служебного воинского долга в Афганистане. Рафаэль Кулгарин, пополнив ряды Советской армии 7 июля 1981 года, проявив мужество и решительность, уничтожил девять огневых точек противника, но в бою был тяжело ранен и скончался в госпитале.
15 февраля ему исполнился бы 59 лет. Мемориальную доску воину-интернационалисту установили силами «Боевого братства» Зауралья.