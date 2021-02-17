В Уфе движение автотранспорта по двум улицам закрыли до середины марта

В столице Башкирии закрыли движение по двум полосам бульвара Хадии Давлетшиной на участке от Заводской до Комсомольской и по четырем полосам улицы 8 Марта. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в Администрации Уфы.
Введенные ограничения связаны с выполнением работ по устройству ливневых канализаций. Движение будет закрыто до 15 марта.
В мэрии отметили, что реконструкция улицы 8 Марта, которая началась еще в сентябре 2019 года, на участке протяженностью 1,16 км завершится в конце этого года.