В Уфе движение автотранспорта по двум улицам закрыли до середины марта

В столице Башкирии закрыли движение по двум полосам бульвара Хадии Давлетшиной на участке от Заводской до Комсомольской и по четырем полосам улицы 8 Марта. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в Администрации Уфы.

Введенные ограничения связаны с выполнением работ по устройству ливневых канализаций. Движение будет закрыто до 15 марта.