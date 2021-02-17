Жителям Башкирии отключили воду в мороз

Уважаемые жители села Шарипово! Произошло отключение водонапорной башни. В настоящее время отсутствует вода. Для решения проблемы создана оперативная группа, которая экстренно выехала в село Шарипово. Принимаются все меры для скорейшего восстановления водоснабжения. Будем держать вас в курсе.

администрация Кушнаренковского района