Жителям Башкирии отключили воду в мороз

16 февраля в селе Шарипово Кушнаренковского района произошло отключение от электричества водонапорной башни. Энергокомпания сообщила, что отключить воду пришлось из-за задолженностей.
Как сообщает ИА «Башинформ», из-за внезапного отключения воды в период морозов (столбик термометра опустился до -35) произошло промерзание пластиковой водопроводной трубы. В итоге без водоснабжения остались детский сад, школа, врачебная амбулатория, дом престарелых, а также жители деревни, которые не имеют собственного колодца.
Экстренно было создана ремонтная бригада, которая уже направлена на устранение проблемы. Глава района Руслан Гизатуллин взял ситуацию на личный контроль и выехал в село.