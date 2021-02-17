Жителям Башкирии отключили воду в мороз

16 февраля в селе Шарипово Кушнаренковского района произошло отключение от электричества водонапорной башни. Энергокомпания сообщила, что отключить воду пришлось из-за задолженностей.

Фото №1 - Жителям Башкирии отключили воду в мороз

Как сообщает ИА «Башинформ», из-за внезапного отключения воды в период морозов (столбик термометра опустился до -35) произошло промерзание пластиковой водопроводной трубы. В итоге без водоснабжения остались детский сад, школа, врачебная амбулатория, дом престарелых, а также жители деревни, которые не имеют собственного колодца.

Экстренно было создана ремонтная бригада, которая уже направлена на устранение проблемы. Глава района Руслан Гизатуллин взял ситуацию на личный контроль и выехал в село.

Уважаемые жители села Шарипово! Произошло отключение водонапорной башни. В настоящее время отсутствует вода. Для решения проблемы создана оперативная группа, которая экстренно выехала в село Шарипово. Принимаются все меры для скорейшего восстановления водоснабжения. Будем держать вас в курсе.

администрация Кушнаренковского района 
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