Житель Уфы испугался собаки и зарубил топором её хозяина

Жуткий инцидент произошёл в Уфе 12 февраля. 54-летний мужчина с особой жестокостью убил товарища. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба СК РФ по РБ.

Инцидент произошёл в микрорайоне Затон. Уфимец и его 58-летний товарищ выпивали вместе. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора – гость хотел уйти домой, а хозяин квартиры не убирал собаку с порога. Тогда уфимец разозлился и зарубил топором старшего товарища.

Тело несчастного обнаружила его дочь. Она вызвала скорую, но медики не смогли спасти пострадавшего – мужчина скончался в больнице.

Подозреваемого быстро нашли по следам биологического материала на месте преступления. Мужчину задержали, а на допросе он сознался в содеянном. Было возбуждено уголовное дело.